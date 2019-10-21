Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu
Son Dakika Spor Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu

Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu

1 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu, System.String[]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.


Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmaları 19 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmalara ilimizi temsilen katılan Kocasinan Belediye Spor Kulübü Masa Tenisi bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarışmalardan Bölge İkincisi olarak dönen Masa Tenisi takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakan Ünsal: Rivaldo sahtekarlık yaptı
Khabib ve McGregor arasında küfürlü tartışma Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]