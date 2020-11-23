Masa tenisinde Süper Lig 2. etap maçları Adana'da yapıldı

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Süper Lig 2. etap karşılaşmaları Adana'da yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle erkeklerde TED ve Yalova Belediyespor, kadınlarda ise Trabzonspor, Kocasinan Belediyespor, Çorum Gençlik Spor, Merit Grup Real Mardin ve Fenerbahçe'nin Adana etabı maçları federasyon yönetim kurulu kararıyla ertelendi. Söz konusu takımların maçları ileriki etaplarda oynanacak.

Öte yandan, İstanbul VMT ve İstanbul DSİ Spor kadın takımları yeni tip koronavirüs vakalarından çekindiklerinden Adana etabına katılmadı.

Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanan 2. etep maçlarının ardından erkeklerde 9'da 9 yapan Beşiktaş, 18 puanla liderliğe yerleşti.

Kadınlarda ise 10 maçını da kazanan TİGEM Spor, 20 puanla 2. etap sonunda ilk sırada yer aldı.