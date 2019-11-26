Son Dakika Haberleri: Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor
Son Dakika Güncel Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, bu kez Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların yüzünü Keloğlan masalı ile güldürdü.

Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, bu kez Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların yüzünü Keloğlan masalı ile güldürdü.


"Tiyatrom Her Yerde" sloganıyla ilk etapta çocuklara ve gençlere ulaşmayı amaçlayan Şehir Tiyatrosu, her Pazartesi Masal Gezginlerinin Keloğlan adlı oyun ile ilçelerdeki köy çocukları ile buluşacak. Sosyal ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi bölgeler, engelsiz yaşam merkezleri, hastaneler gibi alanlara çocuk tiyatrosunu götürmeyi planlayan Şehir Tiyatrosunun ilk durağı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji Onkoloji Çocuk servisi oldu. Hetader'in işbirliği ile Şehir Tiyatrosu hastanede minik seyircileriyle buluştu. Faaliyete Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de katıldı.


Yönetmenliğini Kutlay Akbal'ın yaptığı Masal Gezginleri tiyatro gösterisi Keloğlan masalını anasınıfı ve ilkokul düzeyindeki çocuklara uygun düzenledi. Oyunla, çocuklara okuma, araştırma ve ödevlerini zamanında yapmak, kişisel bakım ve temizlik alışkanlıklarını kazandırmayı, milli değerleri koruma şuurunu yerleştirmeyi hedefliyor.


Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji Onkoloji Çocuk servisindeki gösteriden sonraki haftalarda ise Şehir Tiyatrosu; İnegöl, Kestel, Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik, Yenişehir, Mudanya, Orhaneli, Keles, Harmancık ilçelerindeki köy okullarında seyircisiyle buluşacak. - BURSA

Şehir Tiyatrosu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]