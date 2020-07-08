Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun - Son Dakika

Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun

Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun?Stres ve kaygı bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor?

Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

?Stres ve kaygı bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor?

İSTANBUL, (DHA) ' Maske takmanın çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Önder Önder, 'Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için maske kullanmamız gerekiyor. Bu süreçte evde kaldığımız için beslenme düzenimiz değişti, aşırı besin tükettik. Anksiyetimiz çoğaldı, kaygımız ve stresimiz arttı. Bağırsak floramız çok kötü etkilendi. Bütün bunlar bağışıklık sistemimize zarar verdi. Bağışıklık sistemini en fazla zayıflatan unsurlardan bazıları da stres, anksiyete ve belirsizliklerdir' diye konuştu.

'MASKE TAKILIYKEN DE VİRÜSÜ ALABİLİRİZ'

Dr. Öğrt. Üyesi Önder, 'Maske takmak bizi güvende hissettiriyor ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyoruz. Maskemiz takılıyken de sosyal mesafemizi korumalıyız. Maskenin koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Kaldırımda araba çarpma riskinin olabildiği gibi maskeliyken de virüsü alma riskimiz elbette çok yüksektir' ifadelerini kullandı.

"NEFES EGZERSİZİYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN"

Doğru uygulanan solunum teknikleriyle bağışıklık sisteminin güçlendirildiğini belirten Dr. Önder, 'Nefes egzersizleri uykumuzu düzenliyor, stresimizi yönetmemize yardımcı oluyor. Uzmanların önerdiği 365 nefesi tekniği var. Burada en önemli nokta, nefesi ağızdan değil burundan alıp, vermektir. Eğer ağız solunumu yaparsak burundaki 4 süzme noktasını devre dışı bırakmış oluruz. 365 nefes tekniğinde de nefesi burundan alıp, burundan vereceğiz, nefesimizi diyaframa göndereceğiz. Bunu günde 3 defa, 5'er dakika ve dakikada 6 nefes alacak şekilde yapmamız gerekiyor. Yani 5 saniye alıp, 5 saniyede nefesi vereceğiz. Bu uzun gelirse 4, o da uzun gelirse 3 saniye de olabilir. Bu hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem stresimizin azalmasını sağlayacak hem kalp hızı değişkenliğimizi destekleyecektir. Bunu her gün yapmak lazım' dedi.

'BESLENMEYE DİKKAT EDİN'

Pandemi sürecinde stresin kas ağrılarını da artırdığını söyleyen Dr. Önder, 'İnsanı en çok strese sokan şey belirsizliktir. İnsanlar işleriyle, sağlıklarıyla, dünyanın gidişatıyla alakalı onlarca soru soruyor ve bu soruların onlarca spekülatif cevabı var. Solunum egzersizleri kas ağrıları için de çok önemli. Bağırsak floramız da önem taşıyor. Bağırsak floramızın geçirgenliği arttığında çok fazla toksin geçişi oluyor. Bunlar da kas ağrılarını tetikliyor. O yüzden önce beslenmemize dikkat edeceğiz., En temel beslenme önlemi 3 beyazdan uzak duracağız. Şekeri hayatımızdan uzak tutacağız. Solunum ve fiziksel egzersizlerimizi yapacağız. Bütün bunlar kas ağrılarını yönetmek anlamında çok ciddi destek olacak' diye konuştu.

'SPOR YAPARKEN KENDİNİZİ ZORLAMAYIN'

Spor yaparken de limitleri zorlamamak gerektiğini vurgulayan Dr. Önder, 'Kendimizi çok fazla zorlamadan, açma germe egzersizleri, kısa süreli yürüyüşler yapacağız. Biz sporu da ekonomik hale getirdik. Çok fazla kendimizi zorlamadan günlük yürüyüşler yapabilirler, yürüyüş yaparken de çiçeğe, böceğe, yeşile doğaya odaklanarak yapmalılar. Zihni de boşaltmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:10 TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]