MASKİ Kanalizasyon çalışması - Son Dakika

Çalışmalar kapsamında Yazıhan İlçesi'ne bağlı Buzluk (Ansır) Mahallesi'nin kanalizasyon sıkıntısı çözüme kavuştu.

Mahalle sakinlerinden Nezahat Gültekin yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yılardır var olan kanalizasyon sorunumuzu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakini Mustafa Gültekin ise "Bizim beklediğimiz bir hizmetti. Allah devletimizi belediyemizi var etsin" şeklinde konuştu.

MECLİS ÜYESİ GÜLTEKİN'DEN BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Selim Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 'İki yıl içerisinde kanalizasyonsuz, içme suyu olmayan bir yer kalmayacak' sözünü hatırlatarak, çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Gültekin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, içme suyu, kanalizasyon ve asfaltı olmayan mahalle köy kalmayacak dedi. Köyümüzün kanayan yarasını iyileştirdi. Kanalizasyon sorunumuz vardı. Koku yapıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne durumu bildirdik ve hemen sorunu çözmek için çalışmalar başlattılar. Mahallemize kanalizasyon hattı inşa ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Buzluk Mahallesi'ni ziyaret ettiğini söyleyen Aydın Güven Gültekin, "Köyümüzde kanalizasyon altyapısı olmadığı için, koku, sinek, pislik oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, konuyla ilgilendi. MASKİ yetkilileri gelip ölçü alıp çalışmalar başlattı. Köyümüzde içme suyu, kanalizasyon ve asfalt var. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

MERT: SIKINTILARI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Yazıhan İlçesi'ne bağlı Buzluk Mahallesi Keloşkolar Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, MASKİ ekiplerinin Malatya genelinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Mert, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, kırsalda çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde bizlere talimatları oldu. Bize ulaşan ve bizim tespit ettiğimiz sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda kırsal bölgelerimizin altyapı sıkıntılarının tamamını çözmenin gayreti içinde olacağız. Çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buzluk Mahallemize kanalizasyon hattı hayırlı olsun" diye konuştu.