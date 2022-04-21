Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
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Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı

21.04.2022 18:18
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı

Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen yaklaşık 1800 yıllık kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı.

Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen yaklaşık 1800 yıllık kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı.

Nazilli ilçesindeki antik kentte Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz koordinesinde yüzey araştırma çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalarda kentte tiyatro, roma hamamı, çeşitli su yapıları, arena gibi önemli eserler ortaya çıkarıldı.

"Yapının büyüklüğü bizi şaşırttı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, antik kenti gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Umut Tuncer, gazetecilere, 2 yıldır yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan eserlerin, arkeoloji camiasının gündemini belirlediğini söyledi.

Son olarak arenanın gün yüzüne çıkmasıyla bölgede turist trafiğinin başladığını aktaran Tuncer, kentte, 2 milyon lira civarında kamulaştırma çalışmasının da tamamlandığını kaydetti.

Bölgenin kazı başkanlığı statüsünde çalışması için gerekli koşulların da sağlandığını vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan yeni yapı, yeni keşifle birlikte aslında yeni bir soluk kazandı. Gördüğünüz, yaklaşık 1800 yıllık bir su kanalizasyonu sistemi. Atık sistemi ve yapının büyüklüğü bizi de şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, çeşitli kollarla şehrin geneline yayılan bir kompleks tesisinin bir parçasıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 bin yıllık belediyecilik performansına da güzel bir atıf oluşturdu. O günlerdeki kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak sağlam bir şekilde karşımızda olması ve tesisin büyüklüğü kompleksiyle, şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor oluşu açıkçası bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti."

Araştırmanın koordinatörlüğünü yürüten Sedat Akkurnaz ise kentin, ilçenin kuzeyinde, Aydın Dağları'nın yamaçlarına kurulduğunu ifade etti.

Antik dönemde kentin içinden dere geçtiğini kaydeden Akkurnaz, ortaya çıkarılan kanalizasyon sisteminin içerisinde, bir insanın da yürüyebildiğini ifade etti.

Kanalizasyon sisteminde biriken atıkların, arıtıldıktan sonra dereye boşaldığını belirten Akkurnaz, şöyle devam etti:

"Bu kanalizasyon sistemi, kentin sokaklarına, caddelerin altından geçerek, kentteki insanların atıklarını şehirden dışarı tahliye etmek için kullanılan bir sistemdir. Bir insanın rahatlıkla içine girip gezebileceği bir boyutlarda. Çünkü antik dönemde tadilatlar yapılarak tıkandığından müdahale ediliyordu. Bu ana çıkışlardan bir tanesi. Bunun gibi bu derenin kenarında onlarca var. Kentin ara sokaklarından biriken, akan gelen malzemeler, bu çıkışlarda ve buradaki arıtma noktasında arıtıldıktan sonra biraz daha saflaştırılmış ve temizlendikten sonra dereye akıyordu. Günümüzden 1800 yıl öncesinde, Roma imparatoru döneminde, günümüz şehircilik kent planlaması anlamında önemli bulgulardan bir tanesini Mastaura'da görüyoruz."

YORUMLAR
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Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu Merve Ök Türkiye şampiyonu Merve Ök Türkiye şampiyonu

Nazilli, Aydın, Roma, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika


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