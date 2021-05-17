TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, uzun bir süre 7 milyon TL değerindeki villası ve lüks yaşantısıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski yarışmacı şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında. Gezdiği yerleri paylaşan Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra eğlenceli paylaşımlarına devam edince eleştiri topladı.

"HAYATIMIZ BİR ŞEKİLDE AKIYOR"

Güzide Mertcan, "Mescid-i Aksa paylaşımı sonrası eğlenmeye devam etmeniz şaşırttı" diyen takipçisine şu cevabı verdi:

"Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor. Sosyal medya dünyası yalan. Kimin ne hayır işi yaptığını, kimin samimi olduğunu bilemezsiniz."

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

MasterChef Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor.

Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik alarak güzellik merkezi sahibi oldu.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok sevdi. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekti.

Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklamıştı: "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım."