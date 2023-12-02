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MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Somer Sivrioğlu, Barbaros'u stüdyodan Kovdu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Somer Sivrioğlu, Barbaros'u stüdyodan Kovdu

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Barbaros'un yemek yapamamasına sinirlenen Somer Sivrioğlu, "Yemek yapmayanların burada işi yok" diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

02.12.2023 - 13:59,  Güncelleme: 14:10
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Barbaros'un bu hafta ikinci kez yemek yapamamasına sinirlenen Somer Sivrioğlu, yarışmacıyı kovdu.

YEMEĞİNİ YETİŞTİREMEDİ

Yarışmacılar dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Kestane kullanarak birkaç çeşit yemek yapan yarışmacılardan kırmız takım gecenin kazanını oldu. İkinci etaba geçen kırmızı takım İstanbul Macaristan başkonsolosu Zsuzsanna Palmai'nin konuk olduğu yarışmada Baca Kek yaptı. Sürenin sonunda Kıvanç, Esra, Cemre ve Eren tatlılarını yaparken Barbaros yetiştiremedi.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Somer Sivrioğlu, Barbaros'u stüdyodan kovdu

"YEMEK YAPMAYANLARIN BURADA İŞİ YOK"

Barbaros'un bu hafta ikinci kez yemek sunamamasına sinirlenen Somer Sivrioğlu, "Açık konuşmak gerekirse Barbaros'u daha fazla yormayalım. Yemek yapmayanların burada pek işi yok Barbaros çıkabilirsin" dedi. Barbaros'un "Neden" diye sormasına sinirlenen Somer şef "Yemek yap o zaman" diyerek tepki gösterdi. Barbaros daha sonra stüdyodan ayrıldı.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Somer Sivrioğlu, Barbaros'u stüdyodan kovdu

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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Somer Sivrioğlu, Barbaros'u stüdyodan Kovdu - Son Dakika
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