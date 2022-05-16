MAÜ'de "Erasmus ve Gençlik" konulu seminer - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ), 2022 Avrupa Gençlik Yılı kampanyası kapsamında "Erasmus ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğinde yürütülen 2022 Avrupa Gençlik Yılı kampanyasına dahil olan MAÜ'de bu kapsamda "Erasmus ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.

Seminer MAÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve öğretim görevlisi Hanife Yeşilyurt tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu yılın Avrupa çapında gençlerin geniş katılımıyla kutlanacağını belirtti.

Özcoşar, kurum ve kuruluşların katılım sağladığı kampanyaya üniversite olarak öğrencilerle dahil olduklarını aktardı.

İki aşamadan oluşan eğitim seminerine katılım sağlayan 72 öğrenciye MAÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belge verilecek.

Projede aktif rol almak isteyen ve proje üretmek isteyen öğrenciler tespit edilerek ECAS sisteminde tanımlı genç proje grupları oluşumunun sağlanması hedeflenmektedir.