Mavi Marmara baskınının 10. yılı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara baskınının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara şehitleri, geminin kalktığı bölge olan Eminönü Sarayburnu'nda düzenlenen programla anıldı.

Şehit yakınları ve Mavi Marmara yolcularının katıldığı programda konuşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yılmaz, anma programı için geniş çaplı bir organizasyon yapıldığını ancak dünyanın yaşadığı pandemi nedeniyle programı değiştirdiklerini söyledi.