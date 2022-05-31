Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenler Adıyaman'da anıldı

Adıyaman'da düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

HAK-İŞ'in Kudüs Komitesi, tarafından düzenlenen anma programı kentteki Yeni Mezarlıkta gerçekleştirildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, burada gazetecilere, Mavi Marmara şehitlerini 12. yılında rahmetle andığını söyledi.

Akdeniz'de Mavi Marmara hikayesi yazıldığını belirten Mustafa, "12 yıl önce Akdeniz'de büyük muazzam bir hikaye yazıldı o da Mavi Marmara'dır. Orada bir savaş vardı, bu savaşın iki tarafı var bir tarafında insani duygular, rahmet taşıyan ve diğerlerine yardım etme ruhuyla yola çıkanlar arasında, karşı tarafta da vahşilik, canilik, güzel olan her şeyi yok etme peşinde bir savaştı bu." dedi.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Mustafa, "Bugün burada Mavi Marmara'nın 12. yıl dönümünde şunu söylüyoruz, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır, yaralılarımızın yaralarını saracağız İsrail'den hem şehitlerimiz için hemen yaralılarımız için hem de tutsaklarımız için hesap soracağız. 12 yıl sonra bugün burada birlikteyiz Filistinliler, Türkler ve Müslümanlar olarak hiçbir şekilde İsrail'i affetmeyeceğiz." diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyonlarının kurulduğu günden itibaren Filistin ve Kudüs davasını kendi faaliyet alanını temel görevlerinden gördüklerini söyledi.

HAK-İŞ Kudüs Komitesi kurduklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Her kongremizde Filistin için işgalin ortadan kaldırılması için özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs olarak kurulması için mücadelemizi her defasında teyiden ifade ettik. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs konusundaki duyarlılığını daha da ileriye taşıyarak Kudüs Komitesi'nin kurulmasına karar vermiştir. Bu komitenin kurulması ile birlikte sadece konfederasyonumuzun genel merkezinde değil 81 il başkanlığımız ve sendikalarımızda da Kudüs-Filistin Komitesi'nin hayata geçirmesini sağladık."

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise Kudüs'ü sevmenin bir aşk olduğunu belirterek, "Kudüs ve içinde bulunan Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İlk kıblemizin işgal altında oluşunu kaygı ile izliyoruz, bir an önce Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasını ve başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti'nin kurulmasını arzu ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Fahri Yaldız'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Program, Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" temalı konferansla sona erdi.