Son Dakika Haberleri: MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
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MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" verecek.

MDOB'dan

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, solistliğini sanatçı Cahit Berkay, anlatıcılığını Hande Taban'ın gerçekleştirdiği konser, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

MDOB Orkestrasının da yer alacağı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze yapacak.

Konserde Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Etkinlikte, Aile Şerefi, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya, Dila Hatun, Umutsuzlar, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Bu Nasıl Dünya ve Güler misin, Ağlar mısın filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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