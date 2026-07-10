MEAY Otomotiv, 15 yılı aşan deneyimiyle Kocaeli\'de büyümesini sürdürüyor

Türkiye araç kiralama sektörü, güçlü turizm performansı ve dijitalleşen tüketici alışkanlıklarıyla istikrarlı bir büyüme dönemine girdi. Uluslararası araştırma kuruluşlarının projeksiyonları, pazarın önümüzdeki on yılda kayda değer biçimde genişleyeceğine işaret ediyor. Online rezervasyonun yaygınlaşması, kısa dönem kiralama talebinin artması ve filoların elektrikli araçlarla çeşitlenmesi sektörün yönünü belirliyor. Kurumsal filo çözümleri ve şeffaf fiyatlandırma, rekabetin yeni belirleyicileri hâline geldi. MEAY Otomotiv Kurucusu Yaşar Genç, sektördeki bu dönüşümü büyüme fırsatı olarak değerlendirdi.

IMARC Group'un 2025 tarihli Türkiye Araç Kiralama Pazarı Raporu'na göre, pazar 2025 yılında 1,14 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı rapor, pazarın 2034 yılında 1,71 milyar dolara çıkmasını ve 2026-2034 döneminde yıllık bileşik yüzde 4,56 oranında büyümesini öngörüyor. Rapora göre online rezervasyon, yüzde 74,54'lük payla pazarın en baskın kanalı konumunda bulunuyor. Tatil ve turizm amaçlı kiralamalar yüzde 65 payla en büyük kullanım alanını oluştururken, ekonomi segmenti yüzde 42 ile araç tipleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kısa dönem kiralama ise mevsimsel turizm hareketliliği ve anlık rezervasyon eğilimiyle liderliğini sürdürüyor.

Sektördeki bu tabloyu değerlendiren isimlerden biri de yılların operasyonel tecrübesiyle bölgesinde tanınan bir markanın kurucusu oldu. Kocaeli merkezli faaliyet gösteren MEAY Otomotiv'in Kurucusu Yaşar Genç, pazarın büyüme projeksiyonlarını şu sözlerle yorumladı: "Türkiye araç kiralama pazarının 2034'e kadar 1,71 milyar dolara ulaşacak olması, sektörün geçici değil kalıcı bir büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor." "Bu büyümenin arkasında yalnızca artan talep değil, aynı zamanda dijitalleşen ve şeffaflaşan bir hizmet anlayışı yer alıyor." "Biz de 15 yılı aşan deneyimimizle bu dönüşümün merkezinde yer alıyor, müşterilerimize güven veren bir kiralama deneyimi sunuyoruz."

"Filolar elektrikli araçlarla yeniden şekillenecek"

IMARC Group'un Türkiye Elektrikli Araç Pazarı Raporu'na göre, ülkenin elektrikli araç pazarı 2025 yılında 12,19 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı rapor, pazarın 2034 yılında 79,31 milyar dolara çıkmasını ve 2026-2034 döneminde yıllık bileşik yüzde 23,14 gibi güçlü bir oranla büyümesini öngörüyor. Bu ivme, araç kiralama şirketlerinin filo stratejilerini doğrudan etkiliyor. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep, operatörleri filolarını yenilemeye ve çeşitlendirmeye yönlendiriyor. Sektör raporları, teknoloji odaklı ve esnek kiralama modeline yatırım yapan firmaların önümüzdeki dönemde öne çıkacağına işaret ediyor. Kurumsal müşterilerden gelen sürekli talep de bu dönüşümü hızlandıran unsurlar arasında yer alıyor.

Genç, elektrikli araç dönüşümünün araç kiralama sektörü için giderek bir zorunluluk hâline geldiğini belirtiyor. Bu projeksiyonların filo yatırımlarını doğrudan şekillendirdiğini vurgulayan Genç, önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araç oranını kademeli olarak artırmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Kurucu, "Müşterilerimizin değişen beklentilerini karşılamak için filomuzu sürekli yeniliyoruz" diyor. MEAY Otomotiv, Kocaeli merkez olmak üzere Gebze, Çayırova, İzmit ve Tuzla hattında birçok bireysel ve kurumsal müşterilerine günlük, haftalık ve aylık araç kiralama hizmeti sunuyor. Marka, düzenli bakımdan geçen ve tam sigortalı filosuyla bölgesinde güvenilir bir kurumsal araç kiralama adresi olarak konumlanıyor.

Dijitalleşme ve turizm sektörün ivmesini yükseltiyor

[1:26 PM]IMARC Group'un küresel araç kiralama verilerine göre, dünya genelinde pazarın 2034 yılında 107,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve bu büyümenin arkasındaki en güçlü itici güçlerden biri online platformların hızlı yükselişi olarak gösteriliyor. Türkiye özelinde de benzer bir eğilim gözleniyor; dijital rezervasyon kanalları, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ve temassız ödeme alışkanlıklarıyla giderek daha baskın hâle geliyor. Turizmdeki güçlü performans, kısa dönem araç kiralama talebini besleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Mevsimsel yoğunluk dönemlerinde firmalar, filo kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kısa dönem kiralama seçeneklerine ağırlık veriyor. Havalimanı teslim hizmetleri, adrese teslim seçenekleri ve esnek kiralama süreleri, müşteri deneyimini farklılaştıran unsurlar hâline geliyor. Tüm bu gelişmeler, araç kiralama sektörünü hem bireysel hem de kurumsal tarafta çok daha rekabetçi bir zemine taşıyor.

"Güvenin kazanıldığı yerde büyüme kendiliğinden gelir"

Yaklaşık yirmi yıllık Avrupa iş tecrübesinin ardından Türkiye'ye dönen bir girişimcinin kurduğu marka, bölgesinde kurumsal standartları önceleyen bir hizmet anlayışıyla tanınıyor. Şeffaf sözleşme yapısı, 7/24 destek hattı ve online rezervasyon altyapısı, markanın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kurucu, markanın bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı:

"MEAY Otomotiv olarak işimizin merkezine her zaman güveni ve şeffaflığı koyduk; bugün 5 bini aşan müşterimizle bunun karşılığını görüyoruz" diyen Genç, markanın yol haritasını da paylaştı. Kurucu, önümüzdeki dönemde Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere yeni hizmet noktaları açmayı, kurumsal filo kiralama çözümlerini genişletmeyi ve mobil uygulamayı hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Genç ayrıca, dijital dönüşüm alanındaki deneyimini kurduğu ikinci markası YG Global Yazılım ile birleştirerek araç kiralama süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Kurucu, "Hedefimiz yalnızca araç kiralamak değil; müşterilerimize güvenli, konforlu ve sorunsuz bir ulaşım deneyimi sunmak" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.