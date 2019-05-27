Mecnun Otyakmaz açıklaması açıklaması
3 saat önce
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın galibiyetinin açıklaması hakkında açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten odaları ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz yönetim kurulu toplantısında karar vereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın galibiyetinin açıklaması hakkında açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten odaları ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz yönetim kurulu toplantısında karar vereceğiz" dedi.
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