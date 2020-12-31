Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi. Turuncu-lacivertli takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.

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