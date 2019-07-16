Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor

8 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak.

Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak.
Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da bireysel olarak sürdürüyordu.
Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa bu akşam dahil olacak.
Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.
Okechukwu Azubuike, Başakşehir, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demba Ba bombaladı: İslam inancından rahatsız olanlar var Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:44:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]