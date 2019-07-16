Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor
8 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:08 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
'de yeni transfer Okechukwu Azubuike
bu akşam Avusturya
kampına katılacak.
Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul
'da bireysel olarak sürdürüyordu. Vize
sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg
'daki kampa bu akşam dahil olacak.
Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Afrika
Uluslar Kupası'nda Gana
forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah
'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.
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