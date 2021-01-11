Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam

11.01.2021 20:37
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıkları Leonardo Duarte'nin takıma güç katacağına inandıklarını söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıkları Leonardo Duarte'nin takıma güç katacağına inandıklarını söyledi.

Mustafa Eröğüt, Duarte transferiyle ilgili olarak AA'ya açıklamalarda bulundu.

Leonardo Duarte'nin bir süredir takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirten Eröğüt, "Duarte, 1,5 sene önce Flamengo'dan Milan'a 11 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuş değerli bir oyuncu. Martin Skrtel'in sakatlığından sonra stoper bölgesinde sayı olarak eksilmiştik. Bu açığı Duarte ile kapatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladıklarını hatırlatan Mustafa Eröğüt, "Leonardo, Milan'ın hafta sonu oynadığı Torino maçında yedek kulübesindeydi. Kondisyon olarak hazır durumda olduğunu biliyoruz ve bir an önce takıma katkı sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Serie A'dan üç takım istiyordu"

Leonardo Duarte'nin transfer süreci hakkında da bilgi veren Mustafa Eröğüt şöyle konuştu:

"Leonardo Duarte'nin transferi sürecinde iyi ilişkiler kurduğumuz Milan Kulübünün Sportif Direktörü Paolo Maldini'ye teşekkür etmek istiyorum. Maldini, Serie A'dan üç takımın Leonardo'yu istemesine karşın Brezilyalı futbolcunun Başakşehir forması giymesi için kolaylık sağladı. Milan Kulübü ile olan dostluğumuz, ilerleyen süreçte yeni işbirliklerini doğurabilir. Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biriyle iyi ilişkiler içerisinde olmak bizim için de çok kıymetli. Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli bölgelere takviye yaparak kadromuzu güçlendireceğiz."

Başakşehir, İstanbul, Transfer, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil
Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu         
21:27
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
'Sex and the City' dizisi yeni adıyla ekranlara geri dönüyor 'Sex and the City' dizisi yeni adıyla ekranlara geri dönüyor         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi         
20:07
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi         
19:41
Yunanistan'dan Türkiye'nin davetine yanıt: İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız Yunanistan'dan Türkiye'nin davetine yanıt: İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız         
19:21
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 21:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei