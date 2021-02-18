Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Bu üç oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor 'a konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu , Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner , Trabzonspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

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