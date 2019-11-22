Medipol Başakşehir maçından notlar

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Terim'den 3 değişiklik

Okan Kocuk ilk kez kalede

Buruk 2 ismi değiştirdi

U19'da kazanan Galatasaray

Şehit öğretmenler unutulmadı

Ata SELÇUK/ -

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklardan dolayı ilk 11'i kurmakta güçlük çekti. Deneyimli teknik adam, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan Muslera, Luyindama ve Andone'yi sakatlıklarından dolayı kadroya alamadı. Terim, Medipol Başakşehir karşısında Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Luyindama'nın yerine Donk ve Andone'nin yerine Babel 'e şans vererek başladı.

OKAN KOCUK İLK KEZ KALEDE

Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Hazırlık maçlarında süre alan 24 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

BURUK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk , takımının ligin 11'inci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inden 2 ismi değiştirdi.

HARRY KEWELL'A PLAKET

Galatasaray'ın bir dönem formasını giyen eski futbolcu Harry Kewell'a maç öncesi forma ve plaket takdimi yapıldı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Kewell'a kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket ve sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde giydiği forma numarası olan 19 numarayı taşıyan forma hediye edildi. Kewell, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.

U19'DA KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray, U19 Elit Gelişim Ligi'nde bugün Medipol Başakşehir'i konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde oynanan müsabakayı sarı kırmızılı takım 3-0'lık skorla kazandı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın da isminin yer aldığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankartı açtı.