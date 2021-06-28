Medya-İş, Balıkesir'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Son Dakika

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Balıkesir'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Zağnos Paşa Cami Meydanı'nda açılan sergide, 94 fotoğraf yer alıyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin tüm dünyanın kalbini acıtan bir konu olduğunu söyledi.

Filistin'deki olayları aktarmaya çalışan gazetecilerin büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Canbey, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansının muhabiri de orada yaralandı. Gazetecilerin hedef olması, oralarda yaralanması da tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Orada bir zulüm var ve bu zulmün gösterilmesini istemiyorlar. O anlamda bu sergi çok önemli bir görevi ifa ediyor. Baktığımız zaman orada yaşanan saldırıların, gazetecilere yapılan saldırıların fotoğraf kareleri var. Önemli bir farkındalığı inşallah hem Balıkesir hem de Türkiye'de oluşturacak diye düşünüyorum."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir de insan hakları hususunda çok duyarlı olduğunu söyleyen pek çok ülkenin Filistin konusunda sessiz kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını vurgulayan Aydemir, "Bu zulme 'Dur' demek için her zaman çalışacağız. Bugün de bu sergi gerçekten çok anlamlı. Oradaki gazetecilerin hem gördükleri şiddeti hem de şahitliklerini temsil ediyor." dedi.

Medya-İş Sendikası Genel Sekreteri Sinan Özer ise sergiyle, İsrail'in devlet gücüyle terörizm yarattığını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de AA'nın sadece Türkiye'nin değil tüm mazlumların sesini dünyaya duyurduğunu anlatarak, "Gazeteciler olmasaydı İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçu belki de dünyanın birçok ülkesinde görülmeyecek ve bilinmeyecekti. Bu fotoğraflar tarihi belge olarak kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Altıeylül İlçe Belediye Başkanı Hasan Avcı ise İslam'ın sancaktarlığını Türk milletinin yaptığını belirterek, "Memleketimizle ne kadar gurur duysak azdır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu zulümler son bulur, çocuklarımız ağlamaz ve öldürülmez." diye konuştu.

Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ve diğer ilgililer katıldı.