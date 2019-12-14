"Medyada Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet ve Ayrımcılık" paneli

Ordu'da, "Medyada Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet ve Ayrımcılık" konulu panel düzenlendi.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneğince, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu Barosu ortaklığında yürütülen ve İsveç Başkonsolosluğu Türk İsveç İşbirliği Birimi'nin desteklediği, "Ayrımcılığa Karşı Sivil Toplum ve Yerel Medya İşbirliği" projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Mihriban Yuva, kentteki bir otelde organize edilen panelin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, insan haklarının geliştirilmesi, ayrımcılığın önüne geçilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yerleştirilmesi amacıyla Ordu ve Giresun'da yürüttükleri projenin sonuna gelindiğini söyledi.

Proje kapsamında her iki ilde 4'er eğitim, 3'er çalıştay gerçekleştirildiğini anlatan Yuva, ayrıca kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve çocuğun iyi halinin korunması konularında da yerel medya ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, baroların sadece bir meslek örgütü olmadığına işaret ederek, baroların hukukun üstünlüğünü, insan hak ve hürriyetlerini savunmak ve korumak görevi olduğunu aktardı.

Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine işaret eden Poyraz, "İşte bu tür çalışmalar toplumsal hassasiyeti ayakta tutmamıza ve bu hassasiyetin sınırlarını belirlememize katkı sağlıyor. Bu anlamda bu çalışmayı önemsiyorum." dedi.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ise medyanın kadın ve çocuk, ayrımcılık ve şiddet konusunda çok önemli bir gelişme gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun yerel ve yaygın basında neredeyse sıfır noktasına kadar geldiğini söyleyebiliriz. Kontrol dışı sosyal medyada ne yazık ki bu haberlerin biraz da hikaye şeklinde yansıtılıyor olması bizi çok rahatsız ediyor. Sosyal mecra yasal bir düzene sokulduğunda bunun da tamamen önleneceğini ve bu projelerin de amacına ulaşacağını düşünüyorum."

Açılış konuşmalarının ardından, Poyraz, Erişen ve Yuva, çalıştay raporları değerlendirilerek hazırlanan, "Yerel Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Koruma Politika Belgeleri"ni imzalandı.

Proje yöneticisi Aysun Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde ise Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu ile gazeteci Melis Alphan, konuşma yaptı.