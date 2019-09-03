Mega yat Flying Fox Marmaris'e demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesi gelen dünyaca ünlü zenginlerin günlüğü 400 bin Euro'ya kiraladığı, Cayman Adaları bayraklı 'Flying Fox' isimli ultra lüks yat, limana demirledi. Güvertesinde 3 kadının spor yaptığı lüks yatın içindeki yolcuların isimleri sır gibi saklandı.

Haziran ayından itibaren Muğla'nın Bodrum, Fethiye ilçeleri ile Antalya ve Yunanistan'ın Rodos ile Kos adalarında dolaşan, 136 metre ile dünyanın en uzun yatları arasında yer alan 'Flaying Fox' bugün saat 17.00 sıralarında Marmaris'e geldi. Marmaris Limanı'na demirleyen maga lüks yat ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler, yatla öz çekim yapıp, hayranlıkla izledi.

Yat kiralama, satış, yeni inşaat ve yat yönetimi konularında sektörün önde gelen firmalarından biri aracılığıyla charter olarak günlüğü 400 bin euroya kiralanan mega yatta acil durumlar için Airbus H155 adlı helikopter hazır bulunuyor. Üzerinde iki helikopter pisti ile dikkati çeken yatın 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliniyor. Vücut ısısına göre ayarlanabilen klimalı suitler, her suitte jakuzi, spor salonu bulunan mega yatın en üst güvertesinde spor yapan 3 kadın dikkati çekerken, yolcuların isimleri sır gibi saklandı.

Flying Fox için İzmir'in Aliağa ilçesinden 3 tanker ile akaryakıt getirildi. Yakıt, yiyecek ve içecek ikmali sonrası yatın Yunan Adaları'na gideceği öğrenildi.

Mega yat ile dünyanın en zengin işadamları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Rus milyarder Dimitry Kamenshchik, misafirlerini Ege koylarında gezdirmişti.