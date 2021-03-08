"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermeyecekler - Son Dakika

"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermeyecekler

08.03.2021 07:45

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk oldu. İlk bebeklerinin cilt renginin koyu olmasının sorun yarattığını söyleyen Markle, "Bebeğimin prens olmasını istemediler" dedi. Bir ara intiharı düşündüğünü söyleyen Markle, sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuştu. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

"YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı." açıklamasında bulundu.

Meghan Markle'den dikkat çeken itiraf: Çocuğum ten rengi koyu diye unvan verilmeyebilir

Öte yandan düğün günü ile ilgili de konuşan Meghan, "Sanki bedenimin dışından çıkıp izlemişim gibi bir durumdu. İkimiz de düğün gününün öncesinde bu günün ikimizin olmadığını anlamıştık" dedi. Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." ifadesini kullandı.

"BABAM TELEFONLARIMA CEVAP VERMEMEYE BAŞLADI"

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuştu.

Meghan Markle'den dikkat çeken itiraf: Çocuğum ten rengi koyu diye unvan verilmeyebilir

İKİNCİ BEBEKLERİ KIZ OLACAK

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu. Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Meghan Markle'den dikkat çeken itiraf: Çocuğum ten rengi koyu diye unvan verilmeyebilir
İntiharı düşündüm diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermeyecekler

Prens Charles, Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'İntiharı düşündüm' diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermeyecekler - Son Dakika Magazin


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