Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı - Son Dakika
Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

24.03.2026 14:35
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Akçakale Karayolu üzerindeki Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılması planlanan köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor. Projenin ihalesi 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Köprülü kavşak ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep karayolu üzerindeki Evren Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki adet katlı köprülü kavşak çalışmasına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentin en yoğun güzergâhlarından biri olan Akçakale Karayolu’nda yeni bir projeyi başlatıyor.

AKÇAKALE YOLU’NA DA KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILIYOR

Belediye Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan proje ihaleye çıkarılırken, ihale tarihinin 15 Nisan 2026 olduğu EKAP’ta yayımlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, hastane önü trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Bölgede hastaneye giriş-çıkış yapan araçlar, toplu taşıma hareketliliği, hasta yakınlarının ulaşımı ve ambulans geçişleri nedeniyle günün büyük bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

HASTANE ÇEVRESİNDEKİ ULAŞIM YÜKÜNÜN AZALTIMASI HEDEFLENİYOR

Yapılması planlanan köprülü kavşak ile birlikte trafik akışının daha güvenli, hızlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle hem hastane çevresindeki ulaşım yükünün azaltılması hem de Akçakale Karayolu üzerindeki araç sirkülasyonunun daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’nın en yoğun sağlık ve ulaşım akslarından biri üzerinde planlanan yatırımın, bölge trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracağı öngörülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım vizyon projeleri arasında yer alan köprülü kavşak çalışmasının, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

Şanlıurfa, Trafik, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

14:51
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Advertisement
