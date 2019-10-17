Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili olarak, "Burası Denizli, bizim evimiz dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiç bir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamada istediğini alabilir. Bu savaşın, mücadelenin içerisinde olacağız. Pazar günü herkes biraz daha farklı ne yaptığını bilen saha içinde bir duruşu olan takım görecek" dedi.



Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek olan Denizlispor'da antrenman öncesi Teknik Direktör Mehmet Özdilek, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özdilek, göreve geleli henüz 3 gün olduğunu ve takımla çalışmaya yeni başladıklarını hatırlattı. Önemli bir süreç geçirdiklerini kaydeden Mehmet Özdilek, takımın eksik olan yanlarının olduğunu ve bununla ilgili çok yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini kaydetti. Özdilek, "Yine hafta sonu önümüzde ligin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız, Fenerbahçe'ye karşı. Rodallega'nın sakatlığı var bu bizim için bir handikap gibi görünüyor ama muhakkak ki onun yerine oynayacak arkadaşımızın da en az onun kadar mücadele edeceğini biliyoruz. Sako milli takımdaydı dün itibariyle bizimle birlikte çalışmaya başladı. Bugün biraz daha takımla birlikte çalışacak. Onun da sakatlıktan gelen bir zaman kaybı var. Tabi büyük maçlar özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamak bence önemli bir avantaj. Bizim şu son süreçte yaşadığımı özellikle kazanamama duygusu bu maçta tekrar farklı bir yola çekilecektir diye düşünüyorum. Tabi rakibin kim olduğu çok önemli değil bizim için hafta sonu" dedi.



"Bu savaşın bu mücadelenin içerisinde olacağız"



Denizlispor olarak evlerinde kendileri istemediği müddetçe hiçbir rakibin puan alamayacaklarını ifade eden Özdilek, şunları söyledi:



"Biz tüm rakiplere aynı saygıyı göstereceğiz. Ama şunu unutmayacağız; oyunculara da söyledim 'Burası Denizli burası bizim evimiz' dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiç bir şey alamaz ancak biz izin verirsek rakip bu anlamada istediğini alabilir. Dolayısıyla bu savaşın bu mücadelenin içerisinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz. Kalitemiz yüksek ama takımsal anlamda birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksiklerimiz var. Bununla ilgili çok çalışıyoruz. İnanıyorum pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen saha içinde bir duruşu olan takım görecek."



"Bu müsabaka çok değerli ve kıymetli olacak"



Fenerbahçe maçında sahada yapılması gereken her şeyi yapacaklarını dile getiren Mehmet Özdilek, "Maçın başından sonuna kadar bu müsabaka çok değerli ve kıymetli olacak. Dediğim gibi futbol adına ne gerekiyorsa saha içinde bunun hepsini yapacağız, sonucuna bundan sonra hep birlikte bakacağız ama herkesin keyif aldığı, oynadığı oyundan oyuncunun da dahil olmak üzere keyif aldığı bir Denizlispor profilini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki kısa bir zaman ama bir çok değişikliği siz de saha içinde göreceksiniz" diye konuştu. - DENİZLİ