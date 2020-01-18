AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dünyanın gözünün Mezopotamya üzerinde olduğunu söyleyerek, "Her türlü oynanan oyunları gördünüz. Sınırlarımızın altında kurulmaya çalışılan bir terör devletinin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Akdeniz'deki işlerin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Biz bir taraftan o işleri bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak bu milletin ümidi olmaya devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mardin'de İl Başkanlığını ziyaret etti. Mehmet Özhaseki'ye AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da eşlik etti.



Özhaseki burada partililere seslenerek AK Parti iktidarının girdiği bütün seçimlerde ipi göğüslediğini ifade etti. Özhaseki, "AK Parti'nin eline su dökecek başka bir parti yok. Kendi kendimizle adeta yarışıyoruz. Biz AK Parti olarak belediyelerde 4 seçime girdik. 17 yılda hangi seçime girdiysek çok şükür şampiyon biziz, ipi biz göğüslüyoruz. Başınızı dik tutabilirsiniz bu konuda. 2004 seçimlerinde yüzde 40 gibi bir oy aldık, 2009 geldi yüzde 38 aldık. 2014'te yüzde 43 şimdi de yüzde 44 küsür aldık. Vatandaş niye bizim arkamızda durmaya devam ediyor, niye oyunu verdiği gibi dua etmeye devam ediyor? Allah'a hamdolsun bizim kaderimiz ve Türkiye'nin kaderi özdeş hale geldi, ümidi halen bizde görüyor" dedi.



Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşadıklarını anlatan Özhaseki, bölgede oynanan oyunları bozdukları belirtti. Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, herkes bunun farkında hele hele dünyanın en eski yerleşim yeri olan Mezopotamya ve Anadolu topraklarında, dünyanın bir çok devletinin gözünün olduğu bu topraklarda, bir çok oyunun oynandığı bu topraklarda yaşamak hayatta kalmak kolay değil. Her türlü oynan oyunu sizler zaten görüyorsunuz. Sınırlarımızın altında kurulmaya çalışılan bir terör devletinin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Akdeniz'deki işlerin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Biz bir taraftan o işleri bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak bu milletin ümidi olmaya devam edeceğiz. Akdeniz'deki oyunları bozuyoruz, burada istediklerimizi de elde edeceğiz. Bir taraftan şeytan taşlayacağız, bir taraftan ibadete devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin'deki çalışmalar hakkında Özhasekiye'ye açıklamalarda bulundu. Kılıç son yerel seçimlerde oylarını artırdıklarını ifade etti. - MARDİN