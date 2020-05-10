Mehmetçiğin çiçeğini annesine belediye ekipleri ulaştırdı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İstanbul'da asker olan Ali Ziya Günay'ın isteğini kırmayarak annesi Füsun Günay'a çiçeğini ulaştırdı.



Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Çatalca'da vatani görevini yapan Ali Ziya Günay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini arayarak Anneler Günü dolayısıyla Akhisar'da bulunan annesine çiçek verilmesini istedi.

Mehmetçiğin talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve beraberindeki heyet, askerin baba ocağını ziyaret etti.

Anne Füsun Günay'a oğlu Ali Ziya adına çiçek takdiminde bulunan Özbilgin, aileye Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti.

Oğlu adına yapılan jest karşısında duygulanan Füsun Günay, belediye ekiplerine teşekkür etti.