Meksika'da "R2" lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı - Son Dakika
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Meksika'da "R2" lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı

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Meksika\'da "R2" lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı
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Meksika\'da "R2" lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı
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Meksika'da "R2" lakaplı kartel lideri Rafael Alvarez Ayala, güvenlik güçleriyle çıkan silahlı çatışmada yaralanarak yakalandı. Sedyeyle hastaneye kaldırılan Alvarez ile birlikte 19 kişi daha gözaltına alındı. Bir belediye başkanının öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen kartel yöneticisinin, ABD tarafından da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla arandığı öğrenildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde düzenlenen geniş çaplı güvenlik operasyonunda ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Kartelinin (CJNG) üst düzey isimlerinden biri yakalandı. "R2" lakabıyla tanınan Rafael Alvarez Ayala'nın bulunduğu noktaya baskın düzenleyen güvenlik güçleri, kartel üyelerinin silahlı saldırısıyla karşılaştı. Çıkan çatışmada yaralanan Alvarez, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

OPERASYONDA ÇATIŞMA ÇIKTI, SEDYEYLE ÇIKARILDI

8 Kasım'da Zapopan kentinde gerçekleştirilen operasyon, Meksika Donanmasının özel harekat birimleri tarafından yürütüldü. Güvenlik güçlerinin bir restoranın bulunduğu bölgeye ulaşmasının ardından silahlı çatışma çıktı. Kartel üyelerinin ateşine karşılık veren ekipler, Rafael Alvarez Ayala'yı yaralı olarak ele geçirdi. Çatışmada bir donanma personeli de yaralandı.

Operasyonun ardından Alvarez'e sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı kartel yöneticisi sedyeyle bölgeden çıkarılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri 19 kişiyi daha gözaltına aldı.

Meksika'da

ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANIYLA İLGİLİ DOSYADA ADI GEÇİYOR

Meksika makamları, "R2" lakaplı Alvarez'in Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun öldürülmesiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı. Organize suç örgütleriyle mücadelesiyle tanınan Manzo, 1 Kasım 2025'te ailesiyle birlikte katıldığı Ölüler Günü etkinliğinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Alvarez'i Manzo'nun yanı sıra 19 kişinin daha öldürülmesiyle ilişkilendiriyor. Şüpheli hakkında Meksika'da ağırlaştırılmış cinayet suçundan yakalama kararı bulunuyor.

ABD DE PEŞİNDEYDİ

Operasyonun arkasında ABD ile Meksika arasındaki istihbarat iş birliği bulunuyor. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Alvarez'in yerinin Meksika Ulusal İstihbarat Merkezinin çalışmaları ve DEA tarafından sağlanan bilgiler sayesinde tespit edildiğini açıkladı. ABD makamlarının da Alvarez hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah suçlamaları nedeniyle yakalama kararı çıkardığı, ayrıca iadesinin istendiği bildirildi.

Meksika'da

AVOKADO ÜRETİCİLERİNİ BİLE HARACA BAĞLAMIŞLAR

Alvarez'in yönettiği belirtilen "Los Rs" adlı suç yapılanması, Jalisco Yeni Nesil Karteline bağlı olarak Jalisco ve Michoacan eyaletlerinde faaliyet gösteriyor. Meksika makamları örgütü uyuşturucu ticareti, cinayet, adam kaçırma, yasa dışı alıkoyma ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla ilişkilendiriyor.

Örgütün özellikle bölgedeki işletme sahipleri ve avokado üreticilerinden haraç topladığı belirtiliyor. Meksika güvenlik birimleri, Alvarez'in yakalanmasını kartelin bölgedeki faaliyetlerine yönelik önemli operasyonlardan biri olarak değerlendiriyor.

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