Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Futbol

Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Geniş Video İzle

Güzel oyuncu Melisa Döngel, kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü kutladığı Bebek'teki bir mekanının çıkışında futbolcu sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ile ilk kez görüntülendi. Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan 24 yaşındaki Kerem Atakan, Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

26.11.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü Bebek'teki bir mekanda kutladı. Döngel'e futbolcu sevgilisi Kerem Atakan Kesgin de eşlik etti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Çıkışta sevgilisi ve kardeşi ile mekandan ayrılan Melisa Döngel, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Taksiye binen Melisa Döngel, sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ve Elif Döngel, hızlıca oradan ayrıldı. Melisa Döngel ile sevgilisi böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.

KEREM'İN BONSERVİSİ BEŞİKTAŞ'TA

Kerem Atakan Kesgin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonun başında 1.4 milyon euro karşılığında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç orta sahanın siyah-beyazlı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kerem Atakan Kesgin, Melisa Döngel, Sivasspor, Beşiktaş, Magazin, Futbol, Bebek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
    haberinize koyayım 36 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz:
    Bizene ne bundan 10 0 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    tokmakcısıdır o sevgilisi olsa evlenir! 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.