Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

20.05.2026 09:19
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi Roma’da günlük ve sade kıyafetlerle karşılaması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Meloni’nin resmi lider buluşmalarından uzak, bahçe işleri yapıyormuş izlenimi veren rahat tarzı dikkat çekti. İkili arasındaki samimi diyalog “resmi zirveden çok arkadaş buluşması” yorumlarına neden olurken, Meloni’nin doğal görüntüsü dış basında da geniş yankı uyandırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi Roma’da karşıladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde Meloni’nin resmi lider buluşmalarındaki klasik şıklığın aksine oldukça sade ve günlük kıyafetlerle yer alması dikkat çekti.

Videoda Meloni’nin bahçe işleri yapıyormuş izlenimi veren rahat kombinle Modi’yi karşıladığı görülürken, ikili samimi şekilde sohbet etti. Özellikle Meloni’nin spor ayakkabı ve sade tarzı sosyal medyada geniş yankı buldu.

“EVİNİN BAHÇESİNDE GİBİ” YORUMLARI

Dış basında Meloni’nin görüntüsü için “kendi evinin bahçesindeymiş gibi” yorumları yapılırken, liderin resmi protokolden uzak rahat tavrı dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Meloni’nin doğal görüntüsünü överken, bazıları ise devlet lideri karşılaması için fazla sıradan buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerde Modi’nin de oldukça rahat ve samimi tavırlar sergilediği görüldü. Meloni ile Modi arasındaki sıcak diyalog sosyal medyada “resmi zirveden çok arkadaş buluşması” yorumlarına neden oldu.

