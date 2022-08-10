MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR - Son Dakika
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MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR

10.08.2022 17:38
MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yanında yaşanan olaya ilişkin, Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yanında yaşanan olaya ilişkin, Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor. Meclis'i de ring zannediyor. Her yeri ring zannediyor. Ona yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneririm dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. İnce, Kale ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Merkezefendi ilçesine geçen İnce, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Memleket Partisi'nin iktidarında 100 günde yapacaklarını açıklayan Muharrem İnce, çalışmalarına köy okullarını açmakla başlayacaklarını belirterek, Köy okullarını açarsak, şimdi domates pahalı, biber pahalı, bunu konuşuyoruz, ona da faydası olacak. Üretim artacağı içindir. İkili eğitim yok edilmeli, derhal, sabahçı, öğlenci uygulamasını hemen bitirmeliyiz. Birleştirilmiş sınıf bu çağın ayıbıdır. Köy okullarını açsak atanamamış öğretmenlerin hepsini atasak bile yetmez. Öğrenci sayısı 750'nin üzerinde olan okulları hastaneler gibi yöneteceğiz. Okul müdürü ayrı olacak. Eğitim alanı ayrı olacak. Okul müdürü, öğretmen olması gerekmez. Okul müdürü, işletme fakültesi mezunu da olabilir. Kırılan pencerenin camını taksın, tebeşir alsın, okulun eksiğiyle, gediğiyle uğraşsın ama eğitim konuları yüksek lisans yapacak, yabancı dil bilecek, alanında kitap yazacak, çalışmaları olacak, eğitim akademisine gidecek. Öğretmenliği inşallah Memleket Partisi'nin iktidarında hak ettiği noktaya getireceğiz diye konuştu.

ANKET FİRMALARINA ELEŞTİRİ

Anket firmalarını eleştiren İnce, Anket firmaları hem iktidardan hem de muhalefetin belediyelerinden korkuyor. Belediyelerle çok işi var bunların çünkü. Anket firmalarını otobüsümüze davet ediyorum. Misafir etmek istiyorum. Sokakları bir görün bakalım, sandığınız gibi miymiş Korkmayın bu kadar ya dedi.

'YUMRUKLARINI DEĞİL, DİLİNİ KULLANMASINI ÖNERİRİM'

Bir gazetecinin 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığı sorusu üzerine ise İnce, Altısından birisi de çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor. Bir ben diyorum. Dolar 4 TL iken Erdoğan'ı salladım. Şimdi dolar 18 TL kesin yenerim ifadesini kullandı.DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan olaya ilişkin soruyu da cevaplayan İnce, Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor. Meclis'i de ring zannediyor. Her yeri ring zannediyor. Ona yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneririm. Siyaset yumrukla yapılmaz, dil ve beyinle yapılır. İkisini kullanmasını tavsiye ediyorum dedi.İnce, toplantının ardından Kaleiçi esnafını ziyaret etti. (DHA)

YORUMLAR
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Muharrem İnce: Cemal Enginyurt her yeri ring zannediyor Muharrem İnce: Cemal Enginyurt her yeri ring zannediyor Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi
Kaynak: DHA

Memleket Partisi, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR - Son Dakika

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