Memleketimin Her Köşesi Cennettir" Sergisi Açıldı

Elazığ
'da "Memleketimin her köşesi cennettir" projesi kapsamında geçmişte yaşanılan yöredeki tarihi ve kültürel değerler sergilendi.
Elazığ Çubuk
Bey Anadolu Lisesinde e-twining projeleri kapsamında açılan sergi ile çeşitli kültürel ögelerin öğrencilerle buluşturulması amaçlanıyor. Okul Müdürü
Serhat Mutlu Cavlı, yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin kültürel mirasının yeni nesillere aktarılmasını önemsediklerini söyledi.
Öğrencilerin projeye oldukça ilgi gösterdiğini aktaran Cavlı, "Ülkemizin sahip olduğu eşsiz coğrafi ve kültürel değerleri yakından tanımak ve memleketimizin her köşesinin cennet olduğunu bizzat giderek göremeyen kişilere hitap eden bir proje. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan coğrafyamızı en güzel şekilde tanımak ve tanıtmak amacındayız." dedi.
Proje Koordinatörü Eda Kılıç
da ülkenin her yerinin adeta cennetten bir köşe olduğunu, bu değerleri öğrencilere tanıtmak istediklerini belirtti.
Kılıç, şöyle devam etti:
"E-twinning Avrupa
'daki tüm okulların iş birliği halinde çalışmasını sağlayan bir platformdur. Biz de bu projede yer almaktan mutluyuz. Proje kapsamında Türkiye genelinde 26 şehirde 55 okul ile kendi okul bahçelerimizdeki toprakları Konya
'ya gönderdik, orada ortak bir ağacımız oldu. Bu kapsamda okulumuzda Elazığ'ın kültürünü anlatan bir sergi açtık. Burada bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Bu yaptığımız projeyi sanal ortamda paylaştık. Bu kapsamda Türkiye'nin diğer illerinde projeye dahil olan öğrenciler gidemedikleri şehirlerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmuş olacak."
Burada sergilenen ürünleri öğretmen ve öğrencilerin çabaları ile bir araya getirdiklerini ifade eden Kılıç, "Kültür bakımında Elazığ özel bir şehir, yemekleri, müziği, dans, kürsü başı ile yani her şeyi ile özel bir şehir. Bu farklılıkları da bu proje ile tanıtmış olacağız. Bu ürünleri görünce insan bir geçmişe doğru yolculuk yapıyor. Burada öğrencilerimiz kültürlerini daha iyi tanıdılar. Bundan sonra bu kültürlerini yaşatmak için mücadele vereceklerini düşünüyorum. Var olan kültürlerini bilmek onlara çok şey katar." diye konuştu.
Okul öğrencilerinden Emine Ferhat Barım ise şunları aktardı:
"Memleketimin her köşesi cennettir' projesi ile bir araya geldik. Böylece dedelerimizin geçmişte ne şartlarda yaşadığını ve bize aktarmış oldukları kültürümüzü gördük. Çok zengin bir kültürümüz olduğunu gördük. Burada Elazığ'ın yemeklerini, Elazığ'ın eski el işi oyalarını daha iyi tanıdık. Bu yüzden çok mutluyum. Projenin ismi gibi, gerçekten de memleketimizin her köşesi cennet."