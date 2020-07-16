Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü - Son Dakika

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü Memur-Sen üyeleri, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüyüş yaptı.

Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü

Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı

ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüyüş yaptı.

Memur-Sen yöneticileri ve üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanarak Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz gecesinde darbecilerin saldırısına uğrayan Ankara Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bundan tam 4 yıl önce hain bir işgal ve darbe girişimi yaşadık. Taşeronluğunu Fetullahçı Terör Örgütü'nün üstlendiği bu hainliğin planları okyanus ötesinde hazırlanmıştı; Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi, millete diz çöktürmeyi hedefleyenler küresel efendileri adına millete ve milletin kurumlarına alçakça saldırdılar" dedi.

Yalçın konuşmasının devamında, Darbecilerin Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi ve millete diz çöktürmeyi hedeflediğine işaret ederek, "Geçmiş darbelerdeki gibi millet sessiz kalır, ülke teslim olur sandılar ama hafife aldıkları ülkenin yiğit evlatları tarihi bir direnişle, Allah'ın yardımıyla kirli planlarını başlarına geçirdi" dedi.

Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü;

"O gece milyonlar meydanlara akın etti. Yaşlı-genç, zengin-fakir, kadın-erkek yoktu. Mezhep-meşrep, Türk-Kürt, Sünni-Alevi yoktu. O gece milletimiz tek yürek, tek akıl ve tek bilek olmuştu. 250 vatandaşımız kahramanca şehadet şerbeti içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Bu ülke, 15 Temmuzda bedel ödemiştir. Bu ülkeye bedel ödeten teröristbaşı Fethullah Gülen bedel ödemeli ve ABD terörist başını derhal iade etmelidir.

15 Temmuz darbe girişimi milletin çelik iradesine diz çöktürme ve kutlu yürüyüşüne set çekme hareketidir. Onlar istiyorlar ki sömürüye razı olalım, kaynaklarımızı yağmaya açalım. Mahkum ettikleri korku duvarlarının arkasında başımıza gelecekleri bekleyelim. İşte bu yüzden o gece millet sinsi planları bozarken ümmet duadaydı. Millet olarak bu kutlu direnişle sadece FETÖ'yü değil, arkasındaki sözde süper güçleri de bozguna uğrattık, zalimlerin heveslerini kanlı kursaklarında bıraktık.

Bugün, baskılara boyun eğmeyen güçlü bir ülkeysek, dünyanın neresinde olursa olsun hakkımızı alabiliyorsak, inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak ve bir hafta sonra cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kılacaksak bu şehitlerimizin yüksek fedailikleri sayesindedir."

Basın açıklamasından sonra sendika üyeleri tarafından çevredeki polis memurlarına karanfil dağıtıldı.

Memur Sen, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:48 Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:26 İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı 09:15 Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı 09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
09:48
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
09:42
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
09:26
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı
09:15
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
08:37
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
08:26
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 10:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen, 15 Temmuz şehitleri için meşalelerle yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]