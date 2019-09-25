"Memur-Sen Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü." dedi.

Yalçın, sendikasının il binasının açılış töreninde, Memur-Sen'in 1 milyonda fazla üyesi ile Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduğunu vurgulayarak, 27 yıldır devam eden faaliyetlerinde milletin hassasiyetlerini göz önünde bulunduran bir sendikacılık anlayışının hakim olduğunu belirtti.

Memur-Sen'in, entelektüel kapasitesi, hareket tarzı, ilkesel değerleri ve başlangıçtan beri ortaya koyduğu bakiyesi ile farklı bir konfederasyon olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz, bu millete kendimizi borçlu hisseden bir konfederasyonuz. Kamu görevlisiyiz, milli gelirden payımızı hakkıyla almak için mücadele eden bir örgütlü yapıyız. Devletten alacaklıyız, bu konuda hiç tartışma götürmez bir gerçek var. Ama millete de borçluyuz, işimiz millete hizmet etmektir. Ekmeğimizi helal ettirmemizin yolu millete hizmetten geçer. Memur-Sen ailesi olarak bu milletin hassasiyetine hassaslık gösteren hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmeyen bir anlayışı iftiharla sürdürüyoruz. Sendikal hareketimizde yarım asra yürüyen bir yolculuğumuz var. Başladığımız 14 Şubat 1992'den bu tarihe kadar yüzümüzü yere eğdirecek bir hikaye üretilmedi. Çünkü bunun altında entelektüel kapasite var. Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.

Binanın açılış kurdelesi Yalçın, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.

Yalçın, kentteki programları kapsamında, Aktaş ve Bağlı'yı makamlarında ziyaret ederek yürüttükleri sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.