Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan'dan iddialara yanıt: "Bir tek personeli bile işten çıkarmadık" - Son Dakika

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan'dan iddialara yanıt: "Bir tek personeli bile işten çıkarmadık"

04.02.2021 22:01
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan'dan iddialara yanıt:

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP İzmir il yönetiminin kendilerinin belediyede işçi çıkarttıkları ve mobbing uyguladıkları iddiaları üzerine, "Biz göreve geldiğimiz süreden itibaren bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadık.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP İzmir il yönetiminin kendilerinin belediyede işçi çıkarttıkları ve mobbing uyguladıkları iddiaları üzerine, "Biz göreve geldiğimiz süreden itibaren bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadık. Şu ana kadar tek bir iş arkadaşımızın iş akdini noktalandırmadım." dedi.

Pehlivan AA muhabirine Menemen Belediyesi'nin METASU ve MENAŞ adında iştirakli şirketlerinin mevcut olduğunu belirterek bu 2 şirketin yönetim kurulu başkanlığını bugüne kadarki süreçte belediye başkanı veya belediye başkanvekilinin yürüttüğünü anlattı.

Menemen'de METASU'nun 649, MENAŞ'ın da toplamda 11 personelinin olduğunu ifade eden Pehlivan MENAŞ'ın aynı zamanda belediyenin bütün gayrimenkullerinin yönetimini devralmış ve kiraya veren şirket konumunda olduğunu, çok ciddi bir gelire sahip olduğunu belirtti.

Menemen Başkan vekilliğine geldiğinde teamüller gereği METASU ve MENAŞ ile ilgili yetki istediklerini belirten Pehlivan, "Çünkü bu yetkiyi almamız gerekiyor ki, Menemen'de sorumlu olduğumuz ve Menemen halkına hesap verilebilecek pozisyonda olan biri olarak Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan olarak hesap verilebilirliği ortaya koymak adına o personellerimizin de lideri konumunda olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple meclisten yetki istedik ve bu yetkiyi alamadık." dedi.

METASU veya MENAŞ ile Menemen Belediyesi arasında bugüne kadarki süreçte özellikle bu periyodda bir hizmet alım sözleşmesinin mevcut olmadığını dile getiren Pehlivan bu nedenle kendilerine bu konuyla ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğünün yasal olarak bulunmadığını kaydetti.

Pehlivan "yetkiyi bize verin" taleplerinin "işçi kıyımı" yapacakları şeklinde propaganda malzemesine dönüştürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu şirketlerin yönetimini vermekten imtina ettiler. 2019 seçimlerinde Sayın Serdar Aksoy kazandığında yine bu belediye meclis üyelerimizle kendileri yaklaşık 300'e yakın işçi çıkardılar Menemen Belediyesinden. Malum Menemen Belediyesi 22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde. 300'e yakın personel çıkarılmışken hiçbir belediye meclis üyesi arkadaşımız, Sayın Deniz Karakurt hanımefendi de dahil olmak üzere gidip Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetiminden hiçbir yetkili ve yöneticiyi işten çıkarılan bu personellerimizin kurmuş oldukları çadırlarda göremedik. İşçilerimizin yanında yer alan kişi yine bendim. Göreve geldiğimiz süreden itibaren bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadık. METASU'da 649 çalışan personel var, bir o kadar da Menemen Belediyesinde benim yönetimimde olan personel var. Şu ana kadar tek bir iş arkadaşımızın iş akdini noktalandırmadım. Yani böyle bir güç elimizde varken ve böyle ithamlarda bulunulurken tek bir personelin işten çıkarılmamış olması onlara bir cevap niteliğindedir diye düşünüyorum."

Çalışanlara mobbing uygulandığı iddialarına da karşı çıkan Pehlivan, "Bu anlamda performans yönetimi dediğimiz bir sistem vardı. Ben hiçbir şekilde müdahale edemediğim şirketlerdeki Menemen'e hizmet üreten yarısı değerindeki personel ile sokakta görseler selam vermeyecek konumdalar. Ben bir cezalandırma trafiğinde bulunamıyorum bu arkadaşlarımıza. Hatalar yapılıyor, bununla ilgili suç işleyen arkadaşlarımız var ve ben müdahalede bulunamıyorum. Ben bu işin lideri olarak o guruplardaki arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize hakikaten bir uygulama veya bir yaptırımda bulunamayacaksam yönetmemin bir manası ortadan kalkıyor. Bundan dolayı biz arkadaşlarımıza şunu söyledik. Çalışanlar, emekçiler başımızın tacı. Başımızın tacı ve alıp sırtımızda gezdireceğimiz görevini yapan arkadaşlar için söylüyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mobbing, Menemen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan'dan iddialara yanıt: 'Bir tek personeli bile işten çıkarmadık' - Son Dakika


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