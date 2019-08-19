Son Dakika Haberleri: Menemenspor Atatürk Stadı'na taraftarını bekliyor
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor Atatürk Stadı'na taraftarını bekliyor

16 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de kulüp tarihinde ilk kez mücadele edip açılış maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Menemenspor, Atatürk Stadı'nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci taraftara çağrıda bulundu.

Menemenspor Atatürk Stadı'na taraftarını bekliyor, System.String[]
TFF 1'inci Lig'de kulüp tarihinde ilk kez mücadele edip açılış maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Menemenspor, Atatürk Stadı'nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci taraftara çağrıda bulundu. Passolig gişelerinin monte işlemi nedeniyle Hatayspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayamayacaklarını hatırlatan Laleci, "Çok iyi bir takım kurduk. Son olarak Gençlerbirliği'nde oynayan sağ bek Canberk Aydın'la her konuda anlaştık. Taraftarımızı Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Desteğe çok ihtiyacımız olacak. Sadece Hatayspor maçını burada oynayıp evimize döneceğiz. Ancak İzmir'de taraftarımızın varlığını güçlü bir şekilde hissetmeliyiz. Bize gönül verenlerin güzel bir ambiyans yaratmasını istiyoruz. Taraftarımızın keyif alacağı, sonuç ne olursa olsun alkışlayacağı bir ekiple mücadele edeceğiz. İzmir'de bizi yalnız bırakmasınlar. İyi bir başlangıç yaptık, devamını da getireceğiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Giresunspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu
Ben de Atatürk hayranıyım Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı! Bayern Münih, Coutinho transferini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:32:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor Atatürk Stadı'na taraftarını bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]