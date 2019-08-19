Menemenspor Atatürk Stadı'na taraftarını bekliyor

TFF 1'inci Lig'de kulüp tarihinde ilk kez mücadele edip açılış maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Menemenspor, Atatürk Stadı'nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci taraftara çağrıda bulundu. Passolig gişelerinin monte işlemi nedeniyle Hatayspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayamayacaklarını hatırlatan Laleci, "Çok iyi bir takım kurduk. Son olarak Gençlerbirliği'nde oynayan sağ bek Canberk Aydın'la her konuda anlaştık. Taraftarımızı Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Desteğe çok ihtiyacımız olacak. Sadece Hatayspor maçını burada oynayıp evimize döneceğiz. Ancak İzmir'de taraftarımızın varlığını güçlü bir şekilde hissetmeliyiz. Bize gönül verenlerin güzel bir ambiyans yaratmasını istiyoruz. Taraftarımızın keyif alacağı, sonuç ne olursa olsun alkışlayacağı bir ekiple mücadele edeceğiz. İzmir'de bizi yalnız bırakmasınlar. İyi bir başlangıç yaptık, devamını da getireceğiz" diye konuştu.