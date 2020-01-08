Menemenspor'da Furkan radarda - Son Dakika
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Menemenspor'da Furkan radarda

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında bitirip sezonun flaş takımı olmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i listesine aldı.

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TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında bitirip sezonun flaş takımı olmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i listesine aldı. Transferde daha önce gurbetçi orta saha Özkan Yıldırım'ı denemek için Antalya kampına götürüp Görelespor'dan genç ön libero Ömer Şahbaş'ı 5 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Furkan'ın bonservis sorununu çözmeye çalıştığı öğrenildi.

Balıkesirspor altyapısında yetişen Furkan, Keçiören Sportif, Denizli BŞB, Düzcespor, Derince Bld ve Bayrampaşa'da da kiralık oynadı. Menemenspor'da yönetim, ara transfer döneminde adı Süper Lig'den Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği'yle anılan 22 yaşındaki sol bek Alberk Koç'a kapıyı kapadı. Sarı-lacivertli yönetimin bu sezon tüm maçlarda 11'de oynayan Alberk'i devre arasında satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Alberk'e gelen teklifler daha sonra değerlendirilecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Yıldırım, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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