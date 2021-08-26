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Meram'da hizmetlerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Meram'da hizmetlerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi

26.08.2021 13:44
Meram'da hizmetlerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

Meram Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen programa Kaymakam Resul Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve mahalle muhtarları katıldı.

Meram'da yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve mahalle muhtarları katıldı.

"MERAM'A HİZMET NOKTASINDA HEP İSTİŞARE HALİNDE OLDUK"

Muhtarlarla yapılan istişarenin önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Salgın süreci sebebiyle muhtarlarımızla istişare toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Bu dönemde hizmetlerin aksamaması için sürekli olarak iletişim halinde olduk. Meram'a hizmet noktasında hep beraber el ele vererek çalışmalarımıza yön verdik. Bugün geldiğimiz noktada hemşehrilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak güzel işlere imza attık. Meram'da 2 buçuk yıldır ağabey kardeş gibi olduğumuz, birbirimizin yükünü aldığımız Kaymakamımıza veda ediyoruz. Devlet görevlilerinin kaderinde başka şehirlerde görev yapmak da var. Aileden birisini başka bir yere gönderiyormuş gibi hepimiz hüzünlüyüz. Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

"SALGINLA MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, salgın sürecinde Kovid virüsü ile ciddi bir mücadele verildiğini kaydederek, "Burada muhtarlarımızın emekleri unutulmaz. Çok yoğun çalıştınız, emekleriniz unutulmaz. Salgınla mücadelemiz henüz bitmedi. Gerek aşılama süreçleri, gerekse tedbirler noktasında desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Sayın kaymakamımızı, ağabeyimizi uğurluyor olmanın hüznü var içimizde. Kaymakamımız Meram için çok çalıştı ve herkesin sevgisini kazandı. İnşallah yeni görev yerinde başarılı çalışmalarına devam eder" dedi.

"MERAM'DA HER ZAMAN BİR AİLE GİBİ ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Çekmeköy Kaymakamlığı'na atanan Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, çok sevdiği Konya'dan ayrılacak olmasından dolayı üzüntüsünü ifade ederken, "Meram'da her zaman bir aile gibi çalıştık. Çalışmalarımızın tümünde belediyemizle, kurumlarımızla görüş alış verişinde bulunduk. Muhtarlarımızla yapacağımız istişare toplantısını programladıktan sonra yeni görev yerimiz açıklandı. Herkesten helallik istiyorum. Görev sürem boyunca verdiğiniz destek dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Meram'da hizmetlerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi

Mustafa Kavuş, Resul Çelik, Hisarcık, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da hizmetlerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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