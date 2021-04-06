Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika

Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi

06.04.2021 14:30
Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi, System.String[]

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ahmet Taşdemir yeniden başkanlığa seçildi.

Meram muhtarları ve kurumları olarak yakaladıkları sinerjiyi bundan sonra da sürdüreceklerini kaydeden Taşdemir verdikleri destekten dolayı Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Genel kurulda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise tüm mahalle muhtarları ile kenetlenmiş büyük bir aile olduklarını ifade ederek bu ailenin bir ferdi olmaktan ve Meram'a hep birlikte hizmet etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Seçim sonunda mevcut başkan Ahmet Taşdemir yeniden dernek başkanlığına seçildi. Genel Kurullarında Meram muhtarlarını, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, MHP Meram İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kemal İzgüt, Meram Muhtarlar Derneği Kurucu Başkanı Ali Ermiş ve Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'da yalnız bırakmadı.

AHMET TAŞDEMİR;

"BİZLERE KAPILARINI SONUNA KADAR AÇAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaptığı konuşmada sergiledikleri uyumlu çalışmalardan dolayı tüm muhtarlara şükranlarını sunan Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, "Burada en büyük teşekkürü bize ve sizlere verdikleri önemli desteklerden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve tüm ekibi hak ediyor. Biliyorsunuz ki ne zaman kapılarını çalsak, hiçbir zaman hayır demediler. Her zaman bizlere kapıları açık oldu. Mahallelerimiz için çözüm odaklı projeler ürettiler. Bu sebeple tüm muhtarlarımızın huzurunda kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bir şehrin marka şehir olabilmesi için sinerji olmazsa olmaz bir kuraldır. Biz hep birlikte bu sinerjiyi en iyi şekilde yakaladık. Bunun uyum ve sinerjinin devam etmesini birlik, beraberliğimizin her daim artarak sürdürülmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "BU BÜYÜK AİLENİN FERDİ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Genel kurulun Meram ve muhtarları için hayırlar getirmesini temenni eden Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram ve Meram'ın geleceği için muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatarak bu buluşmaların salgın sonrasında da artarak devam edeceğine vurgu yaptı. Muhtarların seçilmiş insanlar olarak devletimizin başı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet idarecileri ve hükümet üyeleri tarafından el üstünde tutulduğunu belirten Başkan Kavuş, "Mahallelerimizin sorunlarını çözmek adına bir araya gelip konuşmaya ihtiyacımız var. Bir ünsiyet oluşması ve gelişmesi adına bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Ne mutlu ki biz bugün 70 mahallemizle birlikte kenetlenmiş büyük bir aileyiz, büyük bir ekibiz. Ben bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan ve hep birlikte Meram'a hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın inşallah. Bu vesile ile bugüne kadar Meram'a hizmet eden tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyor, ahirete göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dernek başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Taşdemir'e ve yönetim kurulu üyelerine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

KAYMAKAM RESUL ÇELİK; "MUHTARLARIMIZ, YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TEMELİDİR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram'ın hizmet politikalarını oluştururken temel kriterlerden birinin de muhtarların fikirleri olduğunu söyleyen Meram Kaymakamı Resul Çelik, "Sizlerin fikirleri hizmet politikalarının temelini oluşturuyor" diye konuştu. Tüm bu nedenlerle birlikte çalışırken muhtarları dinlemeye özen gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Resul Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kamu hizmetleri önemlidir. Ama ondan daha önemlisi hizmetin sunum şeklidir. Sizlerle birlikte sürdürdüğümüz çalışmaların temelinde de bu düşünce vardır. Mahallelerin beklentileri için sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini, dilek ve şikayetlerini canı gönülden dinliyoruz. Muhtarlarımızın isteği halkımızın talep ve isteğidir. Muhtarlık kurumu demokratik yönetim anlayışımızın çekirdeğini oluşturmaktadır. Sizlerin bir araya gelip dernek olarak bir kurumsal yapıya dakavuşmuş olmanızdan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dernek çatısı, sizlerin birlik ve beraberliğinize büyük katkı sunacaktır, sizlerin sesinin daha iyi duyulmasını sağlayacaktır. Bu derneğe bugüne kadar hizmet veren her isimlere teşekkür ediyor, yeniden seçilen başkan Ahmet Taşdemir ve ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum."

Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ahmet Taşdemir, Mustafa Kavuş, Resul Çelik, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Muhtarlar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika


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