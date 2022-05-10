Merdiven boşluğuna düşen şahısla ilgili açıklama - Son Dakika
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Merdiven boşluğuna düşen şahısla ilgili açıklama

10.05.2022 17:22
Merdiven boşluğuna düşen şahısla ilgili açıklama

Malatya'da özel bir bakım merkezinde merdiven boşluğundan beton zemine düşen şahısla ilgili özel bakım merkezinden yapılan açıklamada, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Malatya'da özel bir bakım merkezinde merdiven boşluğundan beton zemine düşen şahısla ilgili özel bakım merkezinden yapılan açıklamada, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Malatya'da özel bir bakım merkezinde merdiven boşluğundan beton zemine düşen şahısla ilgili özel bakım merkezinden yapılan açıklamada şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 9 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi'nde Cömertoğlu Caddesi üzerinde bulunan özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayda, iki metre yükseklikteki merdiven boşluğuna düşen D.T'nin sağlık durumu ve olayla ilgili kaldığı özel bakım merkezinde açıklama yapıldı. Özel Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Merve Bayrak, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Kuruluşumuz ruhsal engelliler bölümünde kalan 61 yaşındaki D.T. 9 Mayıs Pazartesi günü akşam 20.18 sularında merdiven boşluğundan kendisini bir buçuk metre yükseklikten aşağıya atmıştır. Olay gerçekleştikten sonra sağlık personelimiz müdahalede bulunmuş, 13 dakika sonra ambulans gelip hastayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüştür. Hastanede tedavisi yapılmış olup kuruluşumuza saat 23.00'de tekrar gelmiştir. Engelli D.T. bacağından protez mevcut olup protezli bacağı düşmeden kaynaklı değil daha önceden de hastaneye götürdüğümüzde ameliyat olması gerektiği bilgisi verilmiştir. Hastanın vasisine sorulduğunda bu bilgileri doğrulayacaktır. Hasta şuan kuruluşumuzda kalmaktadır. Herhangi bir önemli sağlık problemi yoktur." - MALATYA

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Yeşilyurt, Pazartesi, Malatya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Merdiven boşluğuna düşen şahısla ilgili açıklama - Son Dakika


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