Merhum Başbakan Adnan Menderes "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" programında anıldı - Son Dakika
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Merhum Başbakan Adnan Menderes "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" programında anıldı

24.05.2022 21:39

Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" adlı programda anıldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" adlı programda anıldı.

Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünce 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı dolayısıyla program düzenledi.

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, programda yaptığı konuşmada, Menderes'in sağlığında onunla iletişim kuranlarla buluşmanın anlamlı olduğunu söyledi.

Sağun, "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" adlı çalışmanın önemine işaret ederek, "Bu etkinlik müzenin tanıtılmasına ve Merhum Başvekil Adnan Menderes ile ilgili farkındalık oluşturulmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu da rahmetli yönetmen Tunç Başaran'ın, Menderes'in sinemasını ve filmlerini yapmayı hayal ettiğini belirtti.

Adnan Menderes'in hayatının roman ve araştırmalara konu olduğunu anımsatan Aksu, "Artık Aydın'ın da bir sinemasının olması gerekiyor ve dünya siyaset tarihinde Menderes gibi sinema biyografik bir öykünün yer alması gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Programda "Yassıada Mahkemeleri" adlı sunum yapan eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova ise şunları söyledi:

"Farklı bir sonuç çıkınca sandığın sonuçlarını yönetenlerin arzusuna uydurmak için 'Gizli sayım' demişiz. Açık oy, gizli sayım ve o kara leke bugün bile bir utanç tablosu olarak hep kalmış. Eğer doğru iş yapmazsanız, adına istediğiniz kadar 'Hürriyet bayramı' deyin, sonra kaldırırsın yine asker eliyle. Bugün 62 yıl diyoruz. 162 de olsa, 1062 de olsa 10 yıl görevde olan, halkın oylarıyla seçilmiş bir başbakanı ve 2 arkadaşını idam ediyorsunuz. Siyasal cinayet sözcüğü hafif kalır. Ama gün geldi '3 sizden 3 bizden'e döndü iş. Bunlar da Türkiye'nin parçalarıydı."

Menderes'i tanıyanlar anlattı

Çiftlikte çalışan Münevver Çıkrık da gözyaşları içinde Adnan Menderes ile anılarını anlatırken, "Ben daha 'Hoş geldin' demeden, o bana 'Nasılsın kızım?' diye sorardı. Çiftlikte herkes yer içerdi, çok iyi birisiydi. Benimle konuşurdu, ikramlarda bulunurdu. 27 Mayıs'ta bayılmışım." diye konuştu.

Menderes'in özel kalem müdürlüğünü yapan gazeteci Mustafa Şevket Tarı da "Ben aile ortamında kendisine devamlı 'Abi' diye hitap ederdim, resmi ortamlarda 'Beyefendi' diye hitap ederdim." dedi.

Menderes'in köylüsü Orhan Demir, "Onun gibi bir insan bir daha gelmez. Bu memlekete demokrasi getirmekten başka suçu yoktu. Onun kadar tatlı, güler yüzlü kimse görmedim, çocukluğum bahçelerinde geçti. Tek hatası Türk milletini dünyaya tanıtıp, millete güzel hayat yaşatıp demokrasi getirmekti. Kendisini herkese sevdirmişti. Hiç öfkeliyken görmedim." diye konuştu.

Menderes'in koruması Asım Civan da kendisinin merhametli olduğunu söyledi.

Programda katılımcılara hediyeler verildi.

Etkinliğe Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Müze Müdürü Özay Özhan da katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes 62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde programında anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes 62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde programında anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes 62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde programında anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes 62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde programında anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes 62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde programında anıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merhum Başbakan Adnan Menderes '62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde' programında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merhum Başbakan Adnan Menderes "62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi'nde" programında anıldı - Son Dakika
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