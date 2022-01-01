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Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor - Son Dakika

Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor

01.01.2022 22:13

Edirne'de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisinin su altında kaldığı öğrenildi. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı.

İPSALA'DA TUTUNCU ALARM VERİLDİ

Bulgaristan'da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin su seviyesinde de artış yaşanıyor. Ergene Nehri ile Meriç Nehri'nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.

KÖYÜ HALKI TARIM ARAZİLERİNDE KAYIKLA GEZDİ

DSİ'nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi. Ergene ve Meriç Nehri'nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
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Meriç Nehri, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor - Son Dakika
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