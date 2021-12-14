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Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı - Son Dakika

Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı

14.12.2021 12:52
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi bir haftada 4 kat arttı.

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi bir haftada 4 kat arttı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç Nehri havzasında son 1 haftada zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, Meriç Nehri'nin su seviyesini artırmaya devam ediyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü nehir debileri verilerine göre, Meriç Nehri Kirişhane istasyonunda 7 Aralık 2021 tarihinde yapılan ölçümde 97 metreküp/saniye olan debi, bugün 443 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne'den geçen bir başka nehir Tunca Nehri'nde de debi artışı yaşanıyor. DSİ verilerine göre 7 Aralık'ta 10 metreküp/saniye olan debi, bugün 15 metreküp/saniyeye yükseldi. Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kuraklıktan nasibini alan Tunca Nehri'ndeki su seviyesi dibi görmüş, kum adacıkları ortaya çıkmıştı.

Tunca Nehri kenarında balık tutan İsmail Gülsoy, nehirde birkaç gün önce kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştuğunu söyledi. Ancak son yağışlarla birlikte su debisinin artmasıyla hem yosunların hem de adacıkların kaybolduğunu belirtti. Bir başka vatandaş Zeynep Özsoy da, suyun yükselmesiyle çöp ve yosunların görünmez hale geldiğini anlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için uyarı üstüne uyarı yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, Edirne'de bugün görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli beklendiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meriç ve Tunca Nehirlerindeki su debilerinin daha da artacağı tahmin ediliyor.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/ İHA)

Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı

Meriç Nehri, Bulgaristan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı - Son Dakika


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