Merih Demiral'a büyük onur

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i listesi UEFA'nın internet sitesinde açıklandı. 9 ülkeden futbolcuların yer aldığı listeye, İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli stoper Merih Demiral da girdi. En iyi 11 şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Andriy Pyatov ( Ukrayna

Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda)

- Futbolcu