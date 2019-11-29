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Merih Demiral'a büyük onur

6 saat önce

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

Merih Demiral'a büyük onur, System.String[]
Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i listesi UEFA'nın internet sitesinde açıklandı. 9 ülkeden futbolcuların yer aldığı listeye, İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli stoper Merih Demiral da girdi. En iyi 11 şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna)

Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda)

Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail)

Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda)


- Futbolcu
merih demiral, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
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Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
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