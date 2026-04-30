Merih\'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Suudi Arabistan Pro Lig’inde oynanan Al Nassr - Al Ahli karşılaşmasının ardından Merih Demiral’ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Milli futbolcu, maçta yaşanan pozisyonlar ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
Karşılaşma sonrası konuşan Merih Demiral, özellikle kendisine yapılan sert müdahale sonrası verilen kararları eleştirdi. Demiral, “Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu!” ifadelerini kullandı.
Hakemlerin kararlarına tepki göstermeye devam eden milli oyuncu, “Al Nassr’ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici!” diyerek sert eleştirilerde bulundu.
Açıklamasının devamında takımının duruşuna vurgu yapan Demiral, “Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz” dedi.
