Merkel'in partisi CDU yeni başkanını seçiyor - Son Dakika

Merkel'in partisi CDU yeni başkanını seçiyor

15.01.2021 14:42
Merkel'in partisi CDU yeni başkanını seçiyor, System.String[]

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bugün başlayacak olağan kurultayda yeni liderini belirliyor.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bugün başlayacak olağan kurultayda yeni liderini belirliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU), yeni başbakanını seçiyor. CDU'nun, 33. Olağan Kurultayı bugün akşam saatlerinde başlayacak ve yarın akşama kadar devam edecek. Yeni başkanın belirleneceği ve 20 Aralık'ta yapılması planlanan kurultay, korona virüs saygını nedeniyle 15-16 Ocak tarihine ertelenmişti. Bin 1 delegenin bulunduğu bölgeden kurultay için online sistemde oy kullanılarak tercih yapılacak.

Başkanlık için Armin Laschet, Friedrich Merz ve Dr. Norbert Röttgen yarışacak. 3 adayın yarışacağı 33. kongrede seçilen kişi, hem CDU'nun parti başkanlığını hem de 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde ya başbakan adayı olacak ya da başbakan adayı olacak kişiyi seçme imkanını elde etmiş olacak.

Berlin Fuar Merkezinde yapılacak kurultaya fiziki olarak kongreyi idare edecek 8 CDU yöneticisi ve mevcut CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Genel Sekreter Paul Ziemiak katılacak. 10 bin metrekarelik salonda 6 test istasyonu kurulurken, salona girecek sayılı kişilere test yapılacak. 12. başkan adayları fuar merkezine gelerek 15'er dakikalık konuşma yapacak. Basın mensupları da kurultayı fuar merkezindeki salondan takip edecek.

Yarın yapılacak online oylamanın ardından sonuçlar açıklanarak Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun 12. başkanı seçilmiş olacak. Oylama online sistemle olacağı için onayı ise 22 Ocak'ta resmiyet kazanacak.

Son yapılan anketlerde CDU Başkan adayı Friedrich Merz'in öne çıktığı görülüyor.

Öte yandan Başbakan Angela Merkel, genel başkanlık ve başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkel'in partisi CDU yeni başkanını seçiyor - Son Dakika


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