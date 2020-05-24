Merkezefendi'de 18 bin 126 ihtiyaç sahibine iftar yemeği ulaştırıldı - Son Dakika

Merkezefendi'de 18 bin 126 ihtiyaç sahibine iftar yemeği ulaştırıldı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin salgın dönemindeki en önemli sosyal projelerinden biri olan ve Ramazan ayına özel olarak başlatılan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi amacına ulaştı.
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin salgın dönemindeki en önemli sosyal projelerinden biri olan ve Ramazan ayına özel olarak başlatılan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi amacına ulaştı. Proje kapsamında iyilik hareketine bin 156 hayırsever 362 bin 520 TL destek verirken, toplamda 18 bin 126 ihtiyaç sahibine iftar yemeği ulaştırıldı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iyilik hareketinin amacına ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Doğan, "Hem ihtiyaç sahiplerine hem de ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olmak amacıyla başlatmış olduğumuz 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi amacına ulaşmış durumda. İyilik hareketimizle bin 156 hayırsever destekçimiz, 362 bin 520 TL tutarında destek sağlayarak, 18 bin 126 iftarı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketimize ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından destek sağlayan hayırseverlerimize ve bu büyük dayanışmaya katılan Merkezefendimizdeki 40 restoranımıza sonsuz teşekkürler. Merkezefendi'de iyilik kazandı. Birlik ve beraberliğin yenemeyeceği güçlük yoktur" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:26 Kaynak: İHA
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