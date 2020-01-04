'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi - Son Dakika
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'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi

6 saat önce

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü ve Kuvayi Milliye Caddesini sanatla buluşturup, eski ticari hayatına canlılık kazandırmak amacıyla 'Mersin Art 2020' adlı panel düzenlendi.

'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi, System.String[]

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü ve Kuvayi Milliye Caddesini sanatla buluşturup, eski ticari hayatına canlılık kazandırmak amacıyla 'Mersin Art 2020' adlı panel düzenlendi.


'Yaşam seni sevmek gibi' sloganıyla Mersin Barosu, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile birçok oda ve STK'nın katkısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'in hak ettiği yere gelemeyen bir kent olduğunu ifade ederek, "Bu kenti kurtarmaya çalışan bir avuç insan, şu an burada çırpınıyor, ancak kentin tüm dinamikleri olarak hep birlikte el ele vermezsek, Mersin'i kurtaracak imkanımız olmayacak. Atatürk'ün çok önemli olan, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözü, çok farklı ideolojik anlamlara çekilmeye çalışıldı. Halbuki Atatürk bu cümleyi dümdüz söylemişti ve bizim de dümdüz anlamamız gerekiyordu. Bu cümlenin içindeki cevher görülemedi. Atatürk aslında Mersin'in o bakir durumunu gördü. Mersin şu anda çarpık kentleşmenin en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu panele katılan sanatçılarımız, duyarlı insanlar, eski Mersin'i bizlere anlatmaya, çalışıyorlar. Hafızalardaki Mersin'i yeniden oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu gerçekleştirmek şimdi zor ama birlikte olduğumuz sürece bu sorunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.


Türk milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmeyeceğini Mersin halkının 1922 yılında gösterdiğini belirten Yeşilboğaz, "Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel emanete birlik, beraberlik içerisinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden, bizden önceki nesillerimizden gördüğümüz, Mersin'e, demokrasiye, geleceğimize sahip çıkma mücadelesini, şu anda bizler Mersin Baro Başkanı olarak sürdürüyoruz. Bizden sonraki kuşakların da aynı kararlılıkla ve azimle bu mücadeleyi sürdüreceğine inanıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu


Panele konuşmacı olarak katılan emekli öğretim görevlisi Ali Şahinoğlu, 'Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Şiirlerinde Milli Mücadele', Prof. Dr. Şerife Yorulmaz, '100. yılında Milli Mücadele, Milli Mücadelede Mersin Hatıralarında Kesitler', gazeteci yazar Mirza Turgut da 'Mersin'in Kurtuluşu, Kurtulamayışı' konulu sunum yaptı. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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