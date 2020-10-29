Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika

Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı

29.10.2020 10:50
Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla tüm Mersin'de kandil simidi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla tüm Mersin'de kandil simidi dağıttı. Büyükşehir ekipleri, 13 ilçedeki 21 camide toplam 25 bin kandil simidi dağıtımı yaptı.

Büyükşehir ekiplerinin 13 ilçede cami önlerine stant kurarak, yatsı namazının ardından dağıttığı kandil simidi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesiyle, merkezde bulunan 5 camide 11 bin, Tarsus'taki 5 camide 5 bin 250, Silifke, Anamur, Erdemli ve Mut'ta 8 camide 6 bin 500, Bozyazı, Gülnar ve Aydıncık'ta bulunan 3 merkez cami önünde 2 bin 250 adet olmak üzere toplam 25 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kandil simitlerini alan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve belediye personeline hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı
Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kandil Dağı, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 21 camide 25 bin kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika

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