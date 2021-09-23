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Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı - Son Dakika

Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı

23.09.2021 11:17
Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlen etkinlikler Karaduvar Mahallesi'ndeki sokak etkinlikleri ile son buldu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlen etkinlikler Karaduvar Mahallesi'ndeki sokak etkinlikleri ile son buldu. Bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan etkinlikler, hafta boyunca kentin farklı birçok noktasına taşındı.

Hafta, bisiklet sürme eğitimleriyle başladı

16 Eylül'de Mersin'de Cumhuriyet Gösteri Merkezi'ndeki bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan hafta, "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla 22 Eylül'e kadar sürdü. Bisikletli Ulaşım Derneği, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından verilen sürüş eğitimleri, Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Fenerbahçe Meydanı, Göçmen Kavşağı ve Karaduvar Sahili'nde devam etti.

Bisiklet turları, sokak etkinlikleri ve eğitimler hafta boyu sürdü

Hafta boyunca sokak etkinlikleri ve bisiklet turları da düzenlendi. 20 Eylül'de Tarsus'ta gerçekleştirilen bisiklet turu, 21 Eylül'de ise kent merkezinde yapıldı. Ayrıca 18 Eylül'de Kushimoto Sokağı'nda başlayan sokak etkinlikleri de kentin farklı birçok cadde ve bulvarına taşındı. Hafta içerisinde Adnan Menderes Bulvarı ve Karaduvar sahil yolu gibi trafiğe kapatılan işlek caddelere masa tenisi, futbol, basketbol, mini tenis, voleybol, badminton ve jimnastik alanları kuruldu. Vatandaşlar, kurulan alanlarda spor yaparken, bir yandan da alandaki sahneden Kent Orkestrası'nın söylediği şarkılar yankılandı.

"Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sanıyorum çok da dolu bir hafta geçirdik. Bugün Karaduvar'dayız. Karaduvar bizim güzel mahallelerimizden bir tanesi. Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik. Hareket ettirirken burada bazı bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Neler yapmaları gerektiğine, hareket etmeleri için hangi yollara başvurmaları gerektiğine, bu yönde nasıl beslenmeleri gerektiğine varana kadar bilinçlendiriyoruz kendilerini" dedi. Tarakçı, insanların 3 kilometreye kadar yürümeleri, 7 kilometreye kadar bisiklet sürmeleri ve 7 kilometrenin üstündeki mesafelerde toplu taşıma kullanmaları yönünde hafta boyu vurgulamalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Bisiklet sürmeyi öğrendim"

40 yaşındaki Semra Kubat Özdemir, Karaduvar'da Bisikletli Ulaşım Derneği tarafından verilen bisiklet sürme eğitimlerine katılarak, bisiklet sürmeyi öğrendiğini söyledi. Özdemir, "Daha önce bir kez bisiklet sürme deneyimim olmuştu, düştüm. Daha sonra hiç binmedim. Çok uzun zaman oldu. Hiç süremiyordum. Bisikletle deneyimim bugün biraz oldu. Ebru Petek Budur'un sayesinde, ona çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum, çok şey kattı. Devam edeceğim. Çok zevkli. Çok heyecanlıyım. Kesinlikle bisiklet alacağım. Her şey için teşekkürler, iyi ki var Vahap Başkan" diye konuştu.

"Basketbolu sevmeye başladım"

12 yaşındaki Tuana Kaya ise etkinlik sayesinde basketbola ilgi duyduğunu kaydederek, "Spor uygulamaları var, internetten izliyorum, evde kendim yapabiliyorum. Çok güzel ama biraz yoruyor. Çok eğlenceli bir yer olmuş. Geldik, arkadaşlarımızla sıraya geçtik, oynadık. Basketbol oynanıyor, cimnastik yapılıyor, bisiklet sürülüyor. Biz basketboldayız şu anda. Birazdan başka şeylere de göz atacağız. Basketbolu sevmeye başladım. Normalde sevmiyordum, yapamıyordum" dedi.

Yayın Tarihi: 23. 9. 2021 10: 01: 37

Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı
Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı
Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı
Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı
Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı

Cumhuriyet, Bisiklet, Mersin, Eylül, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Karaduvar'da Cadde Trafiğe Kapandı, Gençler Spor Yaptı - Son Dakika


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